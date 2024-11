Eduscopio: il Torno 'brilla'

I risultati della ricerca sui risultati scolastici premia l’impegno costante e appassionato di docenti e discenti, confermando il Torno come polo formativo d’eccellenza del nostro territorio.

Nella mattinata di giovedì 21 novembre la Dirigente del “G. Torno” di Castano Primo, la dott.ssa Alessia Cossu, è raggiunta da una telefonata inattesa e, insieme, particolarmente gradita: l’Ufficio Scolastico Provinciale vuole congratularsi degli ottimi risultati raggiunti nella provincia di Milano dall’istituto castanese all’interno della classifica 'Eduscopio' 2024, redatta misurando i successi universitari e lavorativi degli studenti dopo la maturità. Un riconoscimento che premia l’impegno costante e appassionato di docenti e discenti, confermando il “G. Torno” come polo formativo d’eccellenza del nostro territorio.

Curata dalla Fondazione Agnelli, da ormai undici anni «Eduscopio» costituisce un fondamentale punto di riferimento tanto per i ragazzi che si congedano dalle scuole medie e, con le loro famiglie, sono chiamati a scegliere un percorso di studi superiori capace di soddisfare al meglio le proprie aspettative di apprendimento, quanto per le scuole stesse, alle quali l’indagine permette di conoscere l’efficacia della propria missione didattica. Con oltre 1.347.000 studenti monitorati tra il 2019 e il 2022, l’edizione «Eduscopio» 2024 – pubblicata lo scorso 21 novembre – ha valutato le scuole superiori italiane dopo aver analizzato la media dei voti e il numero di esami sostenuti nel primo anno di formazione dai diplomati iscritti agli atenei e, al contempo, l’indice di occupazione semestrale nel biennio immediatamente successivo alla maturità per i giovani entrati direttamente nel mondo del lavoro.

All’interno della recente classifica, integralmente disponibile all’indirizzo www.eduscopio.it, il “G. Torno” si aggiudica – nella provincia di Milano – il primo posto come Istituto Tecnico Tecnologico in grado di preparare gli alunni ai percorsi accademici e il terzo posto come Liceo Scientifico, superato solo da due istituti storici del capoluogo lombardo: l’“Alessandro Volta” e il “Leonardo Da Vinci”. Altrettanto soddisfacenti le posizioni raggiunte dalla scuola castanese sia nell’ambito Tecnico Economico, in cui è terza nel formare studenti idonei ad accedere al mondo del lavoro all’indomani dell’esame di Stato, sia tra i Licei delle Scienze Umane, dove è quinta nella proposta di un percorso che unisce una solida preparazione umanistica allo sviluppo di competenze economiche e sociali.

Concepito negli anni Settanta e nato ufficialmente nel 1987 come Istituto Tecnico, nel tempo il “G. Torno” ha saputo ampliare e diversificare la propria offerta didattica, mostrandosi attento alle esigenze del territorio di cui è figlio e capace di adattarsi ai continui cambiamenti della società e del mercato del lavoro. Un’attenzione e una capacità che davvero sarebbero piaciute all’ingegnere civile e imprenditore di cui, del resto, porta il nome: Giuseppe Torno, nato più di un secolo fa a Castano Primo e insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro per aver contribuito in maniera significativa, nella prima metà del Novecento, allo sviluppo industriale della campagna lombarda, distinguendosi per la straordinaria abilità nel combinare l’ambizioso spirito innovativo e la propensione a guardare oltre i confini locali con il profondo e sincero radicamento alla terra natale. Una dualità – apertura verso il mondo e autentico attaccamento alle origini – che oggi continua a caratterizzare l’identità della comunità scolastica castanese, permettendole di guardare al futuro con l’orgogliosa fiducia di chi sa coniugare innovazione e senso di responsabilità verso quel territorio che l’ha vista nascere e crescere.

