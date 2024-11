Premio di poesia intitolato a Molinari

Il suo ruolo di sindacalista della Cgil nel comprensorio Ticino- Olona, svolto con passione sino al giorno della scomparsa a febbraio 2023, ha lasciato un'impronta indelebile in chi lo ha conosciuto e frequentato.

Il suo ruolo di sindacalista della Cgil nel comprensorio Ticino- Olona, svolto con passione sino al giorno della scomparsa a febbraio 2023, ha lasciato un'impronta indelebile in chi lo ha conosciuto e frequentato. E lo stesso si può dire anche per la sua altrettanto appassionata attività di poeta. Per questo, in collaborazioner con Circolo Cooperativa Bell'Unione e Auser, il Comune di Canegrate ha deciso di intitolare a Roberto Molinari un premio di poesia la cui premiazione avverrà sabato 23 novembre alle 17 al polo Catarabia. Il concorso è stato suddiviso in due categorie. Gli under 16 si sono cimentati sul tema natura, gioco e futuro, gli over 16, invece, sull'impegno sociale e civile, il lavoro e gli ideali.

