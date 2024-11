Il concetto che li vuole ridurre a elementi di cui sbarazzarsi perché non più utili , negli anni, va incenerendosi.

Il concetto che li vuole ridurre a elementi di cui sbarazzarsi perché non più utili , negli anni, va incenerendosi. I rifiuti, o comunque quanto non serve più, possono rinascere a nuova vita e per altri scopi. Ne è consapevole il Comune di Busto Garolfo che ha deciso di tradurre questa filosofia in un progetto concreto ovvero nella creazione di un centro per il riuso. L'inaugurazione del nuovo servizio, che sorgerà in via dell'Industria, avverrà sabato 30 novembre alle 10.30. Per poterlo realizzare, il comune si è avvalso di un contributo messo a sua disposizione dalla Regione. "Il centro - spiega il Comune in una nota - risponde al concetto di economia circolare e rafforza i comportamenti virtuosi per uno sviluppo sostenibile, con l'obiettivo primario di promuovere un uso migliore e più efficiente delle risorse riducendo la quantità di rifiuti prodotti e attivando iniziative per la raccolta, il trattamento, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti come parte di una logica di non spreco". Sarà possibile prelevare o consegnare sino a cinque pezzi che potranno essere libri, giocattoli, casalinghi, materiale musicale, arredamento o abblgliamento. Il centro aprirà ufficialmente i battenti sabato 7 dicembre e resterà aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!