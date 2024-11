La benedizione della Croce

La croce, donata dalla famiglia Maronati e dalla famiglia Vergani, ha un grande valore simbolico e affettivo.

Lo scorso 1° novembre, nella parrocchia di Ossona, si è svolta una significativa cerimonia durante la quale è stata benedetta una croce molto significativa, alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi, Vescovo Ausiliare di Milano. La celebrazione è avvenuta durante la Santa Messa delle ore 10, un momento particolarmente sentito dalla comunità ossonese, che si è riunita in preghiera per questo evento toccante. La croce, donata dalla famiglia Maronati e dalla famiglia Vergani, ha un grande valore simbolico e affettivo: per anni, infatti, è stata posizionata sulla tomba di Padre Claudio Maronati, figura amata e ricordata nella comunità locale. In un gesto di forte significato, la croce è stata trasferita nella chiesa di Ossona, dove Padre Maronati aveva celebrato la sua prima Santa Messa e ricevuto i sacramenti. Questa nuova collocazione non solo onora la memoria di Padre Maronati, ma invita tutti i fedeli a riflettere sulla continuità della fede.

