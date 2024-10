Un grande evento ludico/motorio per coinvolgere e sensibilizzare sul tema della prevenzione.

Un grande evento ludico/motorio per coinvolgere e sensibilizzare sul tema della prevenzione. La scorsa domenica si è svolta la quinta edizione di ‘Ossona in Rosa’, un’iniziativa davvero bella e partecipata. “Un ringraziamento speciale agli organizzatori e a tutti i volontari e partner coinvolti - ha commentato il sindaco Giovanni Venegoni - Ben 503 persone hanno partecipato alla marcia rosa di domenica! E’ stato bello camminare insieme tra le vie del paese portando un messaggio simbolico di forza e speranza sottolineando l’importanza della prevenzione. Grazie ai medici della Breast Unit dell’Ospedale Fornaroli di Magenta che hanno partecipato alla serata di venerdì in auditorium unitamente alle associazioni Colpite non Sconfitte e Salute Donna ODV Cuori in festa Avis Ossona. Grazie a Elisabetta Cozzi, presidente del Museo Fratelli Cozzi così come a tutte le associazioni cittadine”.

