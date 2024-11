L'eredità del colonnello Vigevano

Turbighese, classe 1874, fu il primo direttore del Servizio Informazioni Militari in Italia. Scomparso a soli 53 anni nel 1927, Il colonnello Attilio Vigevano sarà ricordato a centocinquanta'anni dalla sua nascita in un incontro in programma venerdì 22 novembre alle 21 al palazzo De Cristoforis-Grey di Turbigo.