Don Alessandro lascia Magnago e Bienate

Cambio in parrocchia a Magnago e Bienate. Per motivi personali don Alessandro ha dovuto lasciare la comunità: “Don Alessandro Bonura, vostro vicario parrocchiale, non sarà più presente a Magnago e Bienate - ha spiegato in una lettera ufficiale il Vicario Mons. Luca Raimondi - Ringrazio il vostro parroco, don Marco, per aver accompagnato don Alessandro in questo periodo della sua vita e per la sua testimonianza di fraternità sacerdotale. Ora purtroppo don Marco rimane solo e non sappiamo se e quando, riusciremo a dargli un aiuto stabile. Alcune iniziative pastorali saranno ridotte. In questa logica gli orari delle Sante Messe sia festive che feriali, subiranno una riduzione di orario necessaria”.

