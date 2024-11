Ufficio e campo, campo e ufficio per programmare e organizzare la stagione, ma più in generale anche i prossimi anni. Idee e obiettivi, insomma, chiari e precisi per il nuovo direttore generale dei Soccer Boys.

Ufficio e campo, campo e ufficio per programmare e organizzare la stagione, ma più in generale anche i prossimi anni. Idee e obiettivi, insomma, chiari e precisi per il nuovo direttore generale dei Soccer Boys. “Il progetto che abbiamo approntato si sviluppa su tre anni - spiega Antonio De Bartolo - Più precisamente i prossimi mesi diciamo che saranno un “anno zero”, ossia serviranno alla conoscenza e valutazione della società e di tutte le squadre. Quindi, il passo successivo sarà incentrato a migliorare la struttura, l’organico e la parte tecnica; infine, l’ultimo step dovrà essere, come si dice, di raccolta di quanto è stato seminato”. Un lavoro, alla fine, a 360 gradi e soprattutto di squadra, perché per crescere sempre di più è fondamentale e necessario che ci siano collaborazione e condivisione tra tutti: “E questa è la strada che vogliamo percorrere - continua - I presupposti ci sono e l’ambiente ha importanti e ottime qualità e capacità, adesso sta a me e a noi far sì che siano valorizzate sempre di più”. Dal presente con particolare attenzione al futuro, dunque, per costruire un progetto solido e duraturo appunto nel tempo. “Le iniziative che abbiamo messo sul tavolo sono differenti - conclude - Verranno, ad esempio, promossi momenti di formazione per gli allenatori e attività specifiche e mirate con i giocatori; ancora, sarà essenziale aggiornarsi in maniera costante, pronti a cogliere le opportunità che arriveranno durante il percorso”.

SOCCER BOYS: NUOVO DIRETTORE GENERALE



