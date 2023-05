Il 'Giliberti Team' non conosce confini

Quando si dice “non conoscere confini”. E, alla fine, è proprio così per il Giliberti Team. Protagonista, infatti, anche in terra sarda, dove con il giovanissimo pilota neo diciottenne Nicola Morlacchi ha dominato il secondo e terzo round del campionato italiano rallycross, conquistando in entrambe le prove il gradino più alto del podio.

Quando si dice “non conoscere confini”. E, alla fine, è proprio così per il Giliberti Team. Protagonista, infatti, anche in terra sarda, dove con il giovanissimo pilota neo diciottenne Nicola Morlacchi ha dominato il secondo e terzo round del campionato italiano rallycross, conquistando in entrambe le prove il gradino più alto del podio. “Siamo arrivati qui con il dovere di far bene - commenta lo stesso Nicola - Sono molto contento dei risultati ottenuti e spero di continuare così per tutto il campionato. Ringrazio la mia famiglia, tutto il Giliberti Team e gli sponsor”. Prossimo appuntamento, adesso, il 19 e 20 maggio per il quarto round a Maggiora con la Night Race in versione Reverse, sicuri che arriveranno altri bellissimi e importanti traguardi.

