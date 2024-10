Sindaco, ma per una sera anche conferenziere. Alfio Colombo, primo cittadino di Arluno, terrà una serata giovedì 21 novembre alle 21 in sala consiliare dal titolo "Munch e la filosofia".

Sindaco, ma per una sera anche conferenziere. Alfio Colombo, primo cittadino di Arluno, terrà una serata giovedì 21 novembre alle 21 in sala consiliare dal titolo "Munch e la filosofia". L'appuntamento si soffermerà in modo particolare sull'influenza che sul pittore norvegese autore del celebre "Urlo" ebbe la filosofia del pensatore danese Soren Kierkegaard, autore di libri celeberrimi come "La malattia mortale", "Aut aut" e "Il diario di un seduttore" e sostenitore del primato della vita etica scelta dall'individuo su quella estetica vista come successione di istanti slegati tra loro e da una progettualità comune. L'ingresso alla serata è libero.

