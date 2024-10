Arconate, giovedì 31 ottobre, organizza ‘Halloween con le streghe’ presso la tensostruttura del campo sportivo.

Tanti gli eventi del territorio pensati per grandi e bambini per vivere insieme la notte più spettrale dell’anno. Arconate, giovedì 31 ottobre, organizza ‘Halloween con le streghe’ presso la tensostruttura del campo sportivo. La cena, che per l’occasione sarà presso la cucina della strega Amanda, sarà animata dall’associazione Creamusica. A seguire l’associazione Ciridi presenterà lo spettacolo teatrale ‘Assaggi di strega’.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!