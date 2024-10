Pronti a “giocare” e mettervi alla prova con gusto ed olfatto? Perché con la nuova stagione dell’Auditorium “Paccagnini”, ripartono anche i corsi dedicati ai vini.

Pronti a “giocare” e mettervi alla prova con gusto ed olfatto? Perché con la nuova stagione dell’Auditorium “Angelo Paccagnini” di Castano Primo, ripartono anche i corsi dedicati al particolare mondo dei vini. Si ricomincia, allora, da venerdì 8 novembre alle 21 con “Calici misteriosi – Degustazione alla cieca”. Un vero e proprio viaggio, assieme al sommelier Maurizio Pandolfi di “Sensi in Movimento”, alla scoperta di 4 vini, utilizzando appunto il gusto e l’olfatto. Il costo di partecipazione è di 30 euro (posti limitati). Per informazioni o iscriversi, Whatsapp 346/2248009 oppure mail info [at] fiorecheride [dot] it. "Si riparte anche con le serate enoculturali – commenta Luca Fusetti, componente del CdA del “Fiore che Ride” e promotore dell’iniziativa - In questa stagione ci saranno diverse novità: quella in programma l'8 novembre è un’anticipazione di tutto il programma. Continueremo nella scoperta delle eccellenze italiane, andando a degustare le produzioni regionali ed i diversi metodi enologici. E avremo come sempre il prezioso coinvolgimento della Compagnia Teatrale “Il Punto”, con cui racconteremo storie e aneddoti relativi alle varie serate trattate. Vi aspettiamo”.

