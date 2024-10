Pizze... che acrobazie!

Nel piatto, in tavola, sul banco, ma anche in volo... Com’è possibile, direte voi? E’ possibile, eccome! È la pizza acrobatica, molto più di una passione...

Nel piatto, in tavola, sul banco, ma anche in volo... Com’è possibile, direte voi? E’ possibile, eccome! È la pizza acrobatica, molto più di una passione, bensì un vero e proprio spettacolo. "Uno show appunto e un momento di intrattenimento - spiegano Paolino Bucca (pizzeria hamburgeria 'L'Impatto' di Vanzaghello) e Saverio Labate (pizzeria 'La Piazzetta' di Busto Arsizio), del team tricolore pizzaioli acrobatici - Che cosa facciamo nello specifico? Inizialmente le esibizioni prevendo più pizze contemporaneamente, per poi aggiungerne una di oltre un metro, coinvolgendo anche gli spettatori". Tutti con gli occhi all’insù, allora, a Vanzaghello, per lasciarsi letteralmente rapire dalle acrobazie. Quando l’arte culinaria, alla fine, si mischia con le performance atletiche, per regalare un evento che, ogni volta, riesce a conquistare proprio tutti, grandi e piccoli. "Ci chiamano praticamente da tutta Italia e dall'Europa - concludono - È qualcosa di diverso e che regala momenti di allegria".

PIZZA ACROBATICA: CHE SPETTACOLO!



