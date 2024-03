Prosegue il restauro della chiesa parrocchiale di Vanzaghello e proseguono le iniziative per sostenere gli interventi. Così, il 7 aprile sarà la volta della 'Paella sotto il campanile'.

Prosegue il restauro della chiesa parrocchiale di Vanzaghello e proseguono le iniziative per sostenere gli interventi. Così, il 7 aprile sarà la volta della 'Paella sotto il campanile'. Un'altra occasione per dare il proprio contributo ai lavori. Prenotazioni in segreteria parrocchiale o al numero 347/7146238 entro e non oltre mercoledì 3 aprile.

