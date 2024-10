Futura doma Concorezzo

Nella calda e confortevole casa castellanzese, Rebora e compagne offrono una prestazione positiva e che lascia intravedere segnali di crescita.

Il debutto stagionale sul taraflex del PalaBorsani ha un sapore dolce per la Futura Volley Giovani, che conquista la prima vittoria della regular season. L'inedito derby lombardo contro l'Imd Concorezzo si risolve con un 3-1 a favore della formazione allenata da coach Alessandro Beltrami.

Nella calda e confortevole casa castellanzese, Rebora e compagne offrono una prestazione positiva e che lascia intravedere segnali di crescita dopo le ombre dell'esordio in quel di Cremona. La matricola Concorezzo si prende con merito un set, sfruttando una brutta partenza delle biancorosse, brave comunque a risalire la china e a giocarsela in volata. Prima e quarta frazione sono un monologo della Futura Volley mentre la quarta si risolve ancora nelle battute finali con Busto Arsizio brava a mettere a terra i palloni decisivi.

MVP della gara è Fatim Kone (13 punti, 72%, 5 muri), la top scorer Elisa Zanette con 27 punti (48% e 2 muri).

Miglior viatico non poteva esserci in vista del big-match di domenica prossima contro l'Itas Trentino.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!