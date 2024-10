La fiaccolata da Oropa

Più di una generazione. Erano infatti ben 37 anni che la comunità parrocchiale e dell’Oratorio di Ossona non organizzava e promuoveva una fiaccolata votiva. L’idea e la proposta è stata però rilanciata, con grande successo, quest’anno dal nuovo parroco don Andrea Cartabia. “Nulla è impossibile a Dio è stato il tema di questa iniziativa - ci commenta don Andrea - Dopo così tanti anni di attesa nessuno si aspettava una partecipazione così importante e sentita”. Erano infatti ben 80 gli iscritti, tra giovani e adulti che, con grande passione, hanno organizzato e gestito questo percorso di fede, amicizia e spiritualità. “Siamo partiti da Oropa - ci racconta - un santuario da sempre molto legato a tanti cittadini del nostro territorio. L’idea era mettersi insieme e coinvolgere più associazioni possibili, che ringrazio tutte di grande cuore (Acli, Pro Loco, Moto Club). Sicuramente la Madonna ci ha aiutato a trasmettere ai più giovani il senso di questa iniziativa. Vissuta così in comunione è stata davvero una splendida iniziativa di amicizia, fraternità ed entusiasmo”. Un’esperienza da ripetere, ora, a breve!

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!