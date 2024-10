La nuova stagione del 'Paccagnini'

Si avvicina l’inizio della nuova stagione dell’Auditorium Paccagnini a Castano Primo, un appuntamento davvero significativo perchè andrà a coincidere con i 20 anni di attività della struttura.

Si avvicina l’inizio della nuova stagione dell’Auditorium Paccagnini a Castano Primo, un appuntamento davvero significativo perchè andrà a coincidere con i 20 anni di attività della struttura. Anche per quest’anno a gestire gli eventi sarà la ‘Cooperativa Fiore che ride’ che opera per “creare opportunità lavorative, di inclusione e di vita sociale alle persone con fragilità. Sociale e cultura, con un calendario che, di anno in anno, si fa sempre più ricercato e variegato per andare a coinvolgere un pubblico etereogeneo non solo dal castanese ma dall’intero territorio. Due gli appuntamenti da mettere subito in calendario: il 19 ottobre con i ‘Jama Trio’ in concerto e lo speciale Halloween la serata ‘Thriller’. Per la prima serata verrà presentato ‘Mostri Bellissimi’, il nuovo album prodotto da Jama Trio nell’ estate 2024 e uscito in anteprima su Bandcamp tra agosto e settembre. La trasformazione dell’uomo moderno attraverso i social network è il filo conduttore di ogni canzone e di ogni testo-racconto dell’opera.

