Castanese in campo per la ricerca

La Castanese in campo per aiutare chi ha più bisogno. Ecco, infatti, che la società di calcio partecipa a 'Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l'ambiente'.

Quando si dice "scendere in campo". Ma la Castanese, alla fine, non lo fa soltanto sul terreno di gioco vero e proprio (in occasione di una partita di campionato oppure di coppa), bensì anche per aiutare chi ha più bisogno. Ecco, infatti, che la storica società di calcio di Castano ha deciso di partecipare all'evento di piazza 'Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l'ambiente'. A fronte, insomma, di una donazione minima di 10 euro al banchetto presente al bar del campo sportivo di via Olimpiadi, si riceverà una confenzione tris di pomodoro, dando così una mano (la cosa più importante), appunto alla ricerca in oncologia pediatrica a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi. L'ennesimo bel gesto e un'ulteriore dimostrazione di vicinanza e attenzione che, da sempre, sono i capisaldi di dirigenti, mister e giocatori della Castanese.

