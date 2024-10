Adriano, la vita per la politica e l'associazionismo

La vita dedicata alla politica e al mondo dell'associazionismo locale. L'impegno e la presenza costante per la "sua" Castano e per i castanesi. Quando si dice “un vero e proprio punto di riferimento”.

La vita dedicata alla politica e al mondo dell'associazionismo locale. L'impegno e la presenza costante per la "sua" Castano e per i castanesi. Quando si dice “un vero e proprio punto di riferimento”. E Adriano Canziani, un punto di riferimento per la città, ma più in generale per tutto il territorio, lo era eccome! Sempre attivo. Sempre pronto a dare il suo contributo e sostegno. Sempre in prima linea appunto in più ambiti della comunità: dalla Pallacanestro Stella Azzurra, che con le sue ottime qualità e capacità, aveva fatto crescere e diventare una realtà importante della città; quindi, la politica, che l’ha visto candidarsi sindaco in diverse tornate elettorali e poi ricoprire la carica di consigliere comunale sui banchi dell’opposizione nella massima assise cittadina. Una politica, la sua fatta per e soprattutto con la gente, dove al primo posto ci dovevano essere il gruppo, l’insieme e l’unità di intenti. E, infine, la Croce Azzurra Ticinia, dove è stato uno dei più operosi collaboratori. Una figura che mancherà, allora, tanto. Una persona capace di scrivere pagine fondamentali di Castani e di lasciare un segno indelebile, che rimarrà per sempre nei cuori e nella testa di tutti. “Ciao Adriano”: è il coro unanime che risuona forte, fortissimo in ogni angolo di Castano. Quella Castano che, inevitabilmente, oggi senza di lui è più vuota.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!