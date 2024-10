Vandalizzata la 'Casa dei Daini'

Nuovo episodio di vandalismo gratuito in paese: ignoti si son introdotti nel Parco di Villa Annoni danneggiando la 'Casa dei Daini' e due mezzi per la manutenzione.

Un nuovo, triste, episodio di vandalismo gratuito colpisce Cuggiono: in questo caso a essere preso di mira è stato uno dei luoghi più storici del Parco di Villa Annoni. Negli scorsi giorni, infatti, ignoti, forse approfittando di una giornata piovosa di chiusura al pubblico, si sono introdotti nelle aree del grande parco, il secondo, recintato, per estensione della Lombardia, dopo Villa Reale di Monza.

Questa volta ad essere presa di mira è stata la 'Casa dei Daini' una struttura che nelle epoche serviva da riparo per gli animali e per la gestione degli stessi prima delle battute da caccia. La struttura si trova nel punto più a sud del parco, nei pressi del tempietto.

"Hanno divelto la porta, rotto le finestre e tutte le nostre 'renne' natalizie decorative realizzate con passione da noi volontari - ci racconta Maria Teresa dell'Associazione 'Il parco di Alessandro Annoni' - ma oltre a questo hanno pure rovinato la cinghia del mezzo che utilizziamo per tagliare l'erba dei viali e il blocco di accensione del trattorino. Non capiamo perchè questa cattiveria gratuita".

L'episodio è stato segnalato all'Amministrazione e alle autorità locali.

