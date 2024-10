Mazzini-Buonarroti in Villa

Le figure di Giuseppe Mazzini e Filippo Buonarroti: se ne parlerà l'11 ottobre, alle 21, in Villa Rusconi a Castano, durante l'incontro/confronto promosso da 'AttivaMente'. Relatori, allora, saranno il professor Restelli ('Centro Buonarroti - Milano) e il professor Tomassoni (Associazione Mazziniana - Varese). E, inoltre, sarà presente come ospite d'eccezione il maestro Marco Battaglia con una chitarra appartenuta proprio a Giuseppe Mazzini.

