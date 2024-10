Chocolate Festival... che bontà!

Il Chocolate Festival di Cuggiono è un evento annuale che celebra l'arte e la passione per il cioccolato in tutte le sue forme. Situato nel cuore del Parco Villa Annoni, una delle ville storiche più suggestive della Lombardia, il festival ha attirato visitatori da tutta la zona, offrendo una combinazione unica di tradizione, artigianalità e creatività.

Durante il festival, svoltosi lo scorso fine settimana, i maestri cioccolatieri hanno esposto le loro creazioni, che spaziano dai cioccolatini più classici a sculture di cioccolato incredibilmente dettagliate. Era un'occasione per assaporare cioccolato di alta qualità, con varietà che includono fondente, al latte, bianco e persino versioni più rare come il cioccolato ruby e il cioccolato artigianale biologico.

Laboratori e degustazioni rappresentano un punto focale dell'evento, permettendo ai visitatori di conoscere i segreti della lavorazione del cacao, dalla fava alla tavoletta, e di partecipare a dimostrazioni dal vivo di temperaggio e modellazione del cioccolato. I più piccoli hanno potuto prendere parte a workshop dedicati, dove hanno l'opportunità di creare i propri dolcetti sotto la guida di esperti cioccolatieri.

Oltre al cioccolato, il festival ha proposto anche un mercato di prodotti locali dove era possibile trovare specialità dolci e salate della tradizione lombarda, ideali per accompagnare una pausa di puro piacere gastronomico.

