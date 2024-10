Tutto pronto per la 'Coppa Bernocchi'

La 105^ Coppa Bernocchi – 48° GP Banco BPM, una delle corse più attese del Trittico Regione Lombardia, è pronta ad infiammare le strade lombarde lunedi 7 ottobre.

La 105^ Coppa Bernocchi – 48° GP Banco BPM, una delle corse più attese del Trittico Regione Lombardia, è pronta ad infiammare le strade lombarde lunedi 7 ottobre. Dopo la presentazione delle squadre a Legnano, nella centralissima piazza San Magno, il peloton

si trasferirà al chilometro zero a San Giorgio su Legnano, per tagliare poi il traguardo in viale Toselli nella città del Carroccio. Tra partenza e arrivo, 174 chilometri, quattro traguardi volanti – a Parabiago, Nerviano, San Vittore Olona e a Cerro Maggiore-, e il circuito della Valle Olona con il Piccolo Stelvio e la salita del Caramamma da ripetersi sette volte.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!