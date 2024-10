Bonus famiglie

Dagli oratori estivi alle strutture ricreative. La scorsa estate diversi genitori hanno scelto di far vivere ai loro figli un'esperienza giocosa, aggregativa e formativa sostenendo anche alcuni costi.

Dagli oratori estivi alle strutture ricreative. La scorsa estate diversi genitori hanno scelto di far vivere ai loro figli un'esperienza giocosa, aggregativa e formativa sostenendo anche alcuni costi. Ai nuclei familiari in situazione di difficoltà che hanno effettuato queste spese e con un Isee non superiore ai 24 mila euro il Comune di Arluno ha scelto di venire in sostegno introducendo un apposito bonus. "Si tratta - spiega l'assessore Matteo Zappa - di una nuova misura a sostegno delle famiglie, di un bonus che potrà avere il valore massimo di 150 euro per ogni bambino e destinato alle famiglie che hanno sostenuto queste spese nel corso dell'estate". Zappa confida nel fatto che la misura possa dare ampio beneficio ai nuclei familiari in condizioni economiche non floride ma interessati a garantire ai loro figli occasioni di crescita educativa. "Speriamo - conclude - che questo bonus possa essere davvero d'aiuto alle famiglie che hanno investito nei loro figli e hanno bisogno di poterli affidare a un luogo sicuro per il fatto di lavorare".

