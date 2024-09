Olimpiadi della Cultura: 3 milioni di euro

Regione Lombardia stanzia 3 milioni di euro per grandi iniziative culturali destinate ad ampliare e diversificare l’offerta culturale in Lombardia nel biennio 2025 e 2026 in preparazione e durante i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.