Cultura: 2,1 milioni per 'Innovamusei'

Regione Lombardia, le Camere di Commercio lombarde e Fondazione Cariplo promuovono il bando 'Innovamusei' per favorire i partenariati di imprese che operano nei settori culturali e creativi (ICC) con istituti museali riconosciuti da Regione Lombardia.

Regione Lombardia, le Camere di Commercio lombarde e Fondazione Cariplo promuovono il bando 'Innovamusei' per favorire i partenariati di imprese che operano nei settori culturali e creativi (ICC) con istituti museali riconosciuti da Regione Lombardia (sistemi museali, raccolte museali, musei ed ecomusei) per realizzare progetti innovativi dell'offerta e della gestione museale. ASSESSORE GALLI: OBIETTIVO INNOVARE PATRIMONIO LOMBARDO - "Il progetto 'Innovamusei' entra finalmente nel vivo - ha dichiarato l'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli -. Le imprese culturali e creative lombarde, in partnership con uno o più soggetti museali, potranno partecipare a questo bando finalizzato all'innovazione e alla valorizzazione dello straordinario patrimonio museale lombardo. Presto potremo ammirare i frutti di questa convergenza strategica e virtuosa che si tradurrà in un incremento di attrattività dei nostri musei". UNIONCAMERE: SETTORE CULTURALE TRAINO PER ATTRATTIVITÀ - "Con questo bando riprende la collaborazione tra Regione Lombardia, Camere di Commercio lombarde e Fondazione Cariplo per sostenere il settore culturale, che è un vero e proprio traino per attrattività e accoglienza - ha dichiarato il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio -. Una sinergia di interventi per innovare l'offerta museale lombarda, far ripartire la domanda e in particolare promuovere servizi che favoriscono anche inclusione sociale e sostenibilità ambientale: lavoriamo insieme per rilanciare la cultura e l'economia". DA REGIONE 2,1 MILIONI A FONDO PERDUTO - Regione Lombardia, Direzione Generale Autonomia e Cultura, mette a disposizione 2.100.000 euro a fondo perduto finalizzati a consentire agli istituti museali e alle imprese del comparto di dotarsi di nuovi servizi per rendersi competitivi in vista della piena ripresa delle attività. CHI PUO' PARTECIPARE - Le micro piccole e medie imprese (MPMI) lombarde singole o aggregate che operano nei settori culturali e creativi e attivano un partenariato con almeno un istituto museale riconosciuto da Regione Lombardia. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE - Contributo a fondo perduto del 75% delle spese sostenute dalle imprese, fino a un massimo di 200.000 euro per partenariato. L'investimento minimo per progetto da parte del partenariato è di 50.000 euro. Non è previsto alcun contributo per gli istituti museali. COME PARTECIPARE - Le domande possono essere presentate a partire da mercoledì 1 settembre fino al 14 ottobre 2021. Il bando completo di modulistica e le informazioni dettagliate sono pubblicati sul sito di Unioncamere Lombardia www.unioncamerelombardia.it. CONTATTI - Per informazioni relative al bando e alla procedura di presentazione delle domande è possibile rivolgersi a cultura [dot] turismo [at] lom [dot] camcom [dot] it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro