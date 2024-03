5,6 milioni per musei, biblioteche e archivi storici

Una dotazione finanziaria di 5,6 milioni di euro per sostenere musei, biblioteche, archivi storici, ma anche luoghi riconosciuti dall'Unesco, itinerari culturali, aree e parchi archeologici. Contribuiti a cui si potrà accedere aderendo al bando 'Avviso unico cultura 2024'.

"Un'opportunità utile e importante - spiega l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso - per dare risposte concrete al territorio. Un bando mirato a sostenere anche progetti e iniziative di carattere educativo, oltre a promuovere luoghi della cultura, nonché spettacoli dal vivo e cinema".

Ai contributi regionali possono Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana e Consorzi tra amministrazioni locali lombarde, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato che operino in ambito culturale senza fine di lucro.

Le risorse disponibili ammontano a 5.661.000 euro, suddivisi in diversi ambiti

- 1.080.000 euro per la concessione dei contributi di promozione educativa e culturale;

- 2.320.000 euro per la concessione di contributi a favore di istituti e luoghi della cultura (biblioteche e archivi storici, musei, patrimonio immateriale, riconoscimenti Unesco, aree e parchi archeologici non statali, itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso);

- 800.000 euro per la concessione di contributi per la promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema;

- 1.461.000 euro per la concessione di contributi ai soggetti partecipati da Regione Lombardia.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma www.bandi.regione.lombardia.it, fino alle 16 del 23 aprile.

