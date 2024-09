Inizio anno con gli studenti per il sindaco Mantovani

Il sindaco di Arconate, On. Mario Mantovani, ha fatto visita a tutti gli studenti di ogni ordine e grado. Con lui l'assessore all'istruzione, Fabio Gamba, il Dirigente Scolastico Prof. Marcora e la Vice Preside Prof.ssa Vismara.

Lo scorso venerdì mattina il sindaco di Arconate, On. Mario Mantovani e l’assessore all'istruzione, Fabio Gamba hanno fatto visita a tutti gli studenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado in occasione dell’inizio anno scolastico accompagnati dal Dirigente Scolastico Prof. Marcora e dalla Vice Preside Prof.ssa Vismara.

Dai piccoli dell’Infanzia fino agli ormai diciottenni delle classi quinte del Liceo, tutti gli studenti hanno accolto con entusiasmo e partecipazione la visita ricevuta.

“A voi ragazzi auguro un anno proficuo ed entusiasmante - ha affermato il Sindaco - A voi docenti va il mio personale ringraziamento per l’importante lavoro che svolgete ogni giorno, consapevoli di avere tra le mani il tesoro più prezioso della nostra comunità”.

Ha continuato poi il vicesindaco e assessore: “Io e tutta l’Amministrazione siamo già al lavoro sui progetti da inserire nel Piano di diritto allo studio e siamo sempre disponibili per ascoltare eventuali dubbi o richieste. Vivete quest’anno scolastico con impegno, passione e voglia di futuro!”

