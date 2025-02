Una scuola a sostegno delle famiglie

L'Ufficio Didattica dell'Istituto Omnicomprensivo di Arconate ha messo a disposizione un servizio di supporto alle famiglie nella compilazione delle domande d'iscrizione alle classi prime di ogni ordine e grado.

In occasione dell'avvicinarsi del termine per le iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado fissato al 10 febbraio, l'Ufficio Didattica dell'Istituto Omnicomprensivo di Arconate ha messo a disposizione un servizio di supporto alle famiglie. Coloro che non dispongono di strumentazione informatica o che necessitano di assistenza nella compilazione delle domande d'iscrizione potranno così rivolgersi all'ufficio preposto che li guiderà in ogni fase d'iscrizione. L'assistenza - informa l'Amministrazione Comunale - verrà fornita tramite appuntamento chiamando il numero 0331 461318. Un servizio essenziale per supportare le famiglie. Sempre in ambito d'istruzione, sono cominciati la scorsa settimana i corsi di tennis, nuoto e padel per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado. Questi percorsi sportivi rientrano nel progetto 'Vivi lo sport' contenuto nel Piano di Diritto allo Studio. “Le stime Istat 2024 indicano che circa il 40% dei ragazzi tra i 6 e 19 anni non pratica sport - ha affermato l'Assessore all'istruzione Fabio Gamba - Con questo progetto l’intenzione dell’Amministrazione è invertire la rotta e portare i ragazzi a diretto contatto con lo sport. Praticare uno sport è fondamentale per il benessere psico-fisico di una persona ma non solo: promuove altresì il rispetto delle regole e il gioco di squadra”.

