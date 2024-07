Anche quest’anno ritorna la seconda edizione estiva del 'Tira Tardi' a San Giorgio, organizzata da ProLoco San Giorgio su Legnano APS con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano, con molte novità e divertimento per tutti, senza limiti di età.

Anche quest’anno ritorna la seconda edizione estiva del 'Tira Tardi' a San Giorgio, organizzata da ProLoco San Giorgio su Legnano APS con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano, con molte novità e divertimento per tutti, senza limiti di età. La manifestazione si terrà sabato 13 luglio 2024 e prenderà avvio dalle 18.30 fino alla mezzanotte, per l’occasione alcune via resteranno chiuse al traffico: il divieto di circolazione, sosta e fermata entrerà in vigore dalle 16.30. Le attività si articoleranno per le vie del Paese: da via Roma a via Manzoni, via Legnano, via Mella e piazza Mazzini con musica di ogni genere, karaoke, sport, mostra auto e moto, sfilate di moda, esibizioni di ballo, mercatini dei creativi, gazebi delle associazioni, sfilate di cani – adottabili presso PAL Legnano– ed esibizione unità cinofila. Per i piccoli partecipanti alla festa ci saranno attività ludiche, trucca bimbi e, per sentirsi dei piccoli cavalieri, anche giro pony. Ma non finisce qui: potrete gustare dell’ottimo street food organizzato da bar e ristoranti di San Giorgio su Legnano. Non mancate, il divertimento è garantito: non fatevelo raccontare, unitevi alla festa. Si ringraziano i commercianti, le associazioni, la Polizia Locale, la Protezione civile, gli uffici comunali e la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate per la collaborazione.

