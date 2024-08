Leonardo2011 in manutenzione

Rimossa dal Naviglio Grande l'imbarcazione Leonardo2011 per il taglio delle erbe palustri. Verrà sottoposta a manutenzione e poi messa in rimessa in attesa della prossima stagione.

Si sono svolte questa mattina le operazioni di rimozione dell'imbarcazione del Consorzio Est Ticino Villoresi per il taglio delle erbe palustri. Leonardo2011 è stata dunque rimossa dal Naviglio Grande dove era posizionata all'altezza di Bernate Ticino che proprio domenica ospiterà le qualifiche per la 39esima Regata Storica. "Ho assistito sin dall'inizio - ha riportato in una nota il presidente Alessandro Folli - dalle 7.30 circa, allo svolgimento delle attività, programmate sul presto per non creare disagi. Terminati i tagli, l'imbarcazione verrà sottoposta a manutenzione e poi messa in rimessa in attesa della prossima stagione".

