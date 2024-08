'Scene di caccia' in omaggio al Comune

Lo scultore Antonio Urso ha omaggiato l'Amministrazione comunale di Parabiago con la sua opera 'Scene di caccia', realizzata nel 1974.

Non accade tutti i giorni che un comune riceva in dono un'opera d'arte da mettere a disposizione dell'ammirazione di tutti i cittadini. A Parabiago è accaduto grazie allo scultore Antonio Urso che ha deciso di regalare l'opera "Scena di caccia", realizzata nel 1974. La donazione ha carattere liberale, è quindi totalmente gratuita ed è stata accolta di buon grado dall'amministrazione comunale. E, pur se riveste, come ha sottolineato lo stesso donatore, "modico valore commerciale", sul piano artistico rappresenta comunque un valore aggiunto a beneficio del patrimonio comunale. Ringraziando pubblicamente Urso "per la generosità dimostrata", l'amministrazione comunale si è impegnata a trovare una collocazione che ne valorizzi "la fattura e la provenienza".

