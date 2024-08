Nuova viabilità per il centro cittadino

Nerviano - L'amministrazione comunale retta dal sindaco Daniela Colombo ha deciso di riqualificare da cima a fondo sul piano viabilistico il centro cittadino.

L'obiettivo portante è uno e chiaro: dare alla viabilità di Nerviano maggiore snellezza e razionalizzazione. Per questo l'amministrazione comunale retta dal sindaco Daniela Colombo ha deciso di riqualificare da cima a fondo sul piano viabilistico il centro cittadino. L'area tratto oggetto di intervento concerne Statale del Sempione, le vie Marconi, Marzorati e Lazzaretto e il tratto Diaz/Leonardo Da Vinci. Tutte le innovazioni, precisa Colombo in una nota, "sono nel solco degli obiettivi presentati che vedono un focus particolare verso la mobilità sostenibile, garantendo standard di sicurezza elevati per ciclisti e pedoni". La prima novità riguarda via Roma che diventerà a senso unico di marcia sino alla confluenza con via Brera . Il progetto prevede "l'inserimento di una corsia ciclabile e la realizzazione di stalli di sosta con l'inserimento di chicane per moderare ulteriormente la velocità in corrispondenza dell'istituto scolastico". Anche via Grandi avrà quali elementi innovativi nuovi stalli di sosta e la realizzazione di un senso unico. "Il rifacimento del marciapiede nell'intersezione con via Gramsci- sostiene poi Colombo - indirizzerà meglio e in sicurezza la svolta in quel tratto". Viale Villoresi, che ha costituito a lungo e sin dalla scorsa consigliatura oggetto di schermaglie tra maggioranza e opposizione (allora a parti invertite e con il sindaco Massimo Cozzi al governo del paese) "rimarrà a senso unico con l'inserimento di corsie ciclabili laterali ricavate nell'attuale asse stradale e che si intersecheranno con "Cambio", il progetto Biciplan di reti ciclabili sull'Asse del Sempione in fase di realizzazione da parte di Città Metropolitana". L'assetto deciso per il viale, puntualizza Colombo ," consente il mantenimento degli attuale offerta di sosta così da non interferire negativamente con il sistema del commercio e dei servizi in quell'area come polo medico e scuola materna". Ottimizzazione del semaforo alla confluenza tra le vie Villoresi e Sempione e nuove corsie ciclabili in via Toniolo di collegamento con via Marzorati saranno, secondo il primo cittadino, ulteriori valori aggiunti sul piano della sicurezza e della valorizzazione dell'integrazione ottimale tra le varie forme di mobilità, con un occhio puntato sulla mobilità dolce. "L'obiettivo - chiosa Colombo - è un percorso trasparente , a breve esteso alle frazioni, che nei prossimi anni cambi la fisionomia di Nerviano , un miglioramento viabilistico a tutto tondo a cui auspichiamo possa seguire la riqualificazione urbanistica di piazza Italia". Con uno sguardo sull'aspetto funzionale e uno su quello estetico.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!