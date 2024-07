Jazz al Castello di Legnano. Martedì 30 luglio, infatti, sarà la volta di Fool Arcana, una delle realtà più interessanti degli ultimi anni, con musicisti giovani di grande talento, capitanati da Riccardo Oliva (basso) e Cecilia Barra Caracciolo (voce) e con Fabio Visocchi (tastiere), Riccardo Sala (sax tenore) e Gianluca Pellerito (batteria).

Gruppo creativo e dinamico, che può anche vantare un ragguardevole seguito sui social, Fool Arcana mescola il jazz ad altri generi spingendolo oltre il suo limite, nella ricerca di sound unico e personale: dunque neo soul R&B contemporaneo, funk, con giusto un tocco di hip-hop. I suoni degli strumenti tradizionali si mescolano ai suoni e alla strumentazione elettronica, tenendo sempre un occhio sul futuro. Hanno già suonato nei maggiori festival italiani, tra cui JazzMI, Fano Jazz, Festivalle e Uno Jazz & Blues. L'ingresso è a libera donazione. In caso di pioggia i concerti si terranno in sala Ratti.

