Compie 30 anni la Sagra della Patata di Montecrestese (VB), con un’edizione ricca che, dal 22 al 26 agosto, come tutti gli anni, investe sulla qualità dei prodotti a km zero.

Un appuntamento che è ormai tradizione e richiama tantissimi visitatori. Compie 30 anni la Sagra della Patata di Montecrestese (VB), con un’edizione ricca che, dal 22 al 26 agosto, come tutti gli anni, investe sulla qualità dei prodotti a km zero.

I segreti del successo sono: buona cucina, il servizio ai tavoli (dove non fai la coda ma vieni accompagnato direttamente al tavolo nel ristorante), spettacoli gratuiti, attenzione e rispetto dell’ambiente e del territorio, solidarietà e sicurezza.

Saranno ben 400 i volontari in opera per servire i visitatori, sfruttando un elemento povero ed essenziale come la patata, e rendendolo gustoso in varie modalità: gnocchi, pasta e patate, carni e merluzzo con purè o patatine, patate e formaggi, il panSagra e il Pane di Patate.

Si comincia giovedì 22 agosto, con l’apertura alle ore 19.00 solo dell’Area Giovani con al Chiosco grande varietà di birre, patatine, hamburger, piadine, panini e il primo Dj set con Dj Sabbo. Grande attesa domenica 25 agosto per la performance della DJ Giada Brincé. Tutte le sere musica dal vivo con Dj Set di Bunny, Dj Veleno, Alessandro Gallo & Michele Guaglio Duo, The Others e gran finale con By Tanza.

Venerdì 23 agosto, apre il Ristorante con servizio ai tavoli e alle ore 21:30 prima Serata danzante con l’orchestra Stefano Teruggi.

Sabato 24 agosto, per la prima volta in Ossola, potremo vivere uno spettacolo emozionante di Fontane Danzanti con acqua, luci e suoni, che sarà visibile anche da lontano; spettacoli amarcord con i vinili di Piero Pratesi e gli Anni 80 con gli Yabadabadu.

Domenica 25 agosto il concerto evento dei Pentagrami, la band ossolana che celebra i suoi 20 anni di carriera insieme ai 30 della Sagra. Sarà presente anche Salvatore Ranieri, il Cantante della Solidarietà.

Lunedì 26 agosto, l’esibizione dell’Orchestra spettacolo di Omar Codazzi e della Scuola di Fisarmonica dei Fisarmonicisti Ossolani.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!