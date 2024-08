Vanzaghello punta sull'integrazione

A partire da ottobre, nel comune di Vanzaghello, sarà possibile partecipare al corso di italiano per stranieri strutturato in più livelli.

L'integrazione ottimale con un territorio passa innanzitutto dalla conoscenza della sua lingua. Ne è consapevole il comune di Vanzaghello che proporrà a partire da ottobre un Corso di italiano per stranieri strutturato su vari livelli. Le lezioni si terranno nella biblioteca comunale di via Matteotti 17, partiranno dal 9 ottobre e si concluderanno il 21 maggio 2025 . Per venire incontro alle esigenze di chi lavora, sono state programmate una sessione diurna dalle 10 alle 11.30 e una serale dalle 18 alle 19. La partecipazione sarà gratuita e riservata a un massimo di venti persone. Le iscrizioni possono essere effettuate sino al 21 settembre alla biblioteca.

