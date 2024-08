Musica all'Alpe Corte Buè

Domenica 25 all'Alpe Corte Buè, nel Parco Nazionale della Val Grande, l'esibizione per voce e chitarra del duo Euphoria.

Dopo il doppio appuntamento della settimana di Ferragosto, con i sempre molto partecipati appuntamenti all'Alpe Monscera e all'Alpe Aleccio, domenica 25 agosto Musica in quota si sposta nel Parco Nazionale della Val Grande, agli 888 metri di altitudine dell'Alpe Corte Buè. Ad esibirsi il giovane duo Euphoria, con la splendida voce di Sara Ferrari accompagnata alla chitarra da Claudio Cappini.

Il nuovo duo propone pezzi italiani e internazionali rivisitati in chiave acustica e accompagna il pubblico in un viaggio dagli anni ’50 ad oggi, passando dal rock'n'roll al cantautorato italiano, fino alle più recenti ballate pop. La scelta di eseguire i brani affidandosi a un solo strumento nasce dalla convinzione che per riuscire a cogliere l’anima di un brano è necessario a volte spogliarlo dalle sue sovrastrutture.

Informazioni tecniche

Il percorso, che nel primo tratto è classificato come “Sentiero Natura” del Parco Nazionale della Val Grande ed è dedicato alla foresta, mostra i cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni, dopo l’abbandono. Si incontrano testimonianze di alpigiani, carbonai, boscaioli, partigiani e anche un ricordo di una tragedia aerea. Corte Buè è ritornato a vivere grazie all’impegno del Gruppo Escursionisti Val Grande che negli anni ha sistemato la Cappelletta del Corte e alcune baite, adibite una a Rifugio per i Soci e un’altra a Bivacco d’emergenza per gli escursionisti.

In caso di maltempo il concerto è annullato.

Pranzo al sacco. In alternativa è possibile usufruire dei servizi di ristoro a cura del Gruppo Escursionisti Val Grande. Per info e prenotazioni: 392 0257779.

Ritrovo: ore 8.30, località Ruspesso (Alpe Ompio, San Bernardino Verbano), alla fine della strada asfaltata Itinerario: Ruspesso – Ompio – Corte Bué e ritorno

Dislivello: 130 m in salita, 230 m in discesa

Tempo percorrenza: 2h

Grado di difficoltà: E – Sentiero Escursionistico

Guida: Guide Ufficiali Parco Val Grande – Cooperativa Valgrande – Stefania Vaudo 339 7606822

L'Associazione Musica in quota cura da sempre l’organizzazione del Festival. A sostenerla sono ogni anno numerosi partner e sponsor, ma anche gli stessi spettatori-escursionisti, che, associandosi con un contributo di 15 euro, possono supportare il Festival.

