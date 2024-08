Ferragosto? Gelato insieme!

Tanto caldo e niente ferie? A Ferragosto, alle 16.30, negli spazi interni al Parco di Villa Annoni un rinfrescante gelato offerto dall'Amministrazione e dai volontari.

In questi giorni di grande caldo, per alcuni è tempo di di vacanze, gite, grigliate,... per chi rimane a casa... c'è una bella sopresa! L'Amministrazione comunale di Cuggioni invita i cuggionesi, anche quest'anno, per un rinfrescante gelato di ferragosto in Villa Annoni. L'appuntamento è ovviamente per giovedì 15 agosto, alle ore 16.30, negli spazi del parco. "Per tutti coloro che rimarranno a casa a Ferragosto, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Associazione Il parco di Alessandro Annoni - ODV offre il 'Gelato di Ferragosto' - ha spiegato il sindaco Giovanni Cucchetti - Ringrazio tutti coloro che hanno aiutato per l’organizzazione e vi aspettiamo numerosi per passare qualche ora di festa insieme!".

