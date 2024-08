Atteso da anni, nel 2025 sarà finalmente a disposizione dei cittadini. Bareggio potrà avere un nuovo parco pubblico nell'area compresa tra le vie Vigevano, Vercelli e Cascina Mezzana. "E' una questione che tiene banco da parecchio tempo - spiega il sindaco Linda Colombo - se ne è parlato pià volte, abbiamo provveduto a ridare l'area al pubblico cominciando a sistemarla, alla fine il nostro territorio e questa zona sud di Bareggio potranno disporre di un parco pubblico. L'operazione comprende anche la messa in sicurezza del tratto del lato del Villoresi".

