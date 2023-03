Un bando per le nuove imprese del territorio

"Bando nuova impresa": la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, insieme al Sistema Camerale lombardo, promuove e collabora all’attuazione di una misura di Regione Lombardia finalizzata a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, anche quale opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.

Possono partecipare micro, piccole e medie imprese che hanno aperto una nuova attività in Lombardia dal 1°gennaio 2022 fino alla data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Si può partecipare fino a fine marzo.

Informazioni e iscrizioni al sito della Camera di Commercio di Milano.

