Nosate: pronti per la Fiaccolata

Ci siamo... E allora "Pronti, partenza e via!". Perché come è ormai una vera e propria da diversi anni, agosto a Nosate vuol dire anche e soprattutto Fiaccolata. E così ecco che la 42^ edizione sta appunto per cominciare. Primo giorno, allora, il prossimo 19 agosto, quando i partecipanti raggiungeranno la meta di quest'anno, ossia il Santuario della Madonna della Corona a Spiazzi, in provincia di Verona. Dopo una visita in quei luoghi e l'accensione e la benedizione della fiaccola da parte di don Valerio (ex parroco nosatese), si comincerà il percorso di ritorno, che riporterà i tedofori a casa nella serata del 24 agosto. Un'iniziativa, alla fine, che racchiude al suo interno storia, appunto tradizione, amicizia, coinvolgimento e condivisione. Lo spirito, infatti, è da sempre questo: l'occasione per ritrovarsi, stare insieme e vivere qualche giorno di comunità.

