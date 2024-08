Il Gruppo Anziani e Pensionati Busto Garolfo, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Avis Legnano ODV e BCC Credito Cooperativo, organizza nell'area feste del Parco Comunale 'Agosto al Parco 2024'. Gli appuntamenti, allora, cominciati il 1° agosto, proseguiranno adesso fino al 31. Stare insieme, fare festa e divertirsi, insomma, durante il periodo estivo.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!