Pranzo di Ferragosto all'aperto

Ferragosto... in compagnia. Dove? Al Centro Ricreativo De Cristoforis - Gray di Turbigo. Qui, infatti, il 15 agosto è in programma un pranzo all'aperto, per trascorrere qualche ora di svago e relax appunto insieme. E nel pomeriggio, poi, spazio a giochi e intrattenimenti vari. E chi indosserò collana o fiore hawaiano avrà in omaggio un ghiacciolo. Prenotazioni presso il Centro Ricreativo entro il 10 agosto (tel. 0331/871660).

