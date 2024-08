Come si dice "Che la sfida abbia inizio...". Ma davvero particolare. Eh sì, perché per Boffalora sopra Ticino è ormai una vera e propria tradizione.

Come si dice "Che la sfida abbia di nuovo inizio...". Ma davvero particolare. Eh sì, perché per Boffalora sopra Ticino è ormai una vera e propria tradizione. E, allora, ecco che anche quest’anno è tornata la cuccagna sul Naviglio. Un’iniziativa che ha saputo conquistare e coinvolgere giovani e adulti, uomini e donne, che non hanno voluto perdere l’occasione di provare le loro capacità fisiche e il loro equilibrio e, allo stesso tempo, ha richiamato tanti visitatori, praticamente da tutto il territorio attorno e non solo. Il divertimento e la voglia di ritrovarsi e stare insieme, alla fine, come si dice l’hanno fatta davvero da padroni indiscussi.

VIA ALLA SFIDA: LA CUCCAGNA SUL NAVIGLIO



