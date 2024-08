'Summer Street Food': tre giorni di festa

La calda tre giorni della Vittuone Summer Street Food ha chiuso alla grande la prima parte di “E...state a Vittuone” 2024.

La calda tre giorni della Vittuone Summer Street Food ha chiuso alla grande la prima parte di “E...state a Vittuone” 2024. Nelle tre serate di venerdì, sabato e domenica scorsi piazza mercato si è riempita di bancarelle dello “Street food” di diverse cucine regionali itineranti, di mastri birrai con le loro birre artigianali, bevande varie, anche un “chiringuito”, che ha ricordato le calde estati in spiaggia. E poi gli hobbisti, artigiani, giochi ed attrazioni per i bambini. E la musica, dal vivo e con il karaoke.

A riempire gli spazi tra tutto questo centinaia di Vittuonesi, e non, che hanno rinunciato alle loro serate davanti alla TV, con aria condizionata, per le Olimpiadi.

La chiave dell’iniziativa, decisamente riuscita, è stata un po’ quella delle sagre paesane di una volta, la serata più viva è stata quella di sabato.

Tanti hanno partecipato, gioito, ballato, festeggiato questo Vittuone “vivacizzato”. Qualcuno ha criticato, ma... nulla rispetto a quanto si sono sentiti dire gli organizzatori della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi…

“Sono soddisfatta della risposta dei Vittuonesi a questa proposta”, dice Anna Papetti, consigliere delegato a Cultura, Sport, Spettacolo, Tempo libero, Associazioni. “Sono meno soddisfatta, invece, di come è andato l’esperimento dell’apertura facoltativa degli esercizi commerciali il venerdì sera - aggiunge -. Evidentemente sia i commercianti che i loro clienti hanno faticato a mettersi in sintonia con l’iniziativa, che puntava non solo a vivacizzare le vie cittadine, ma anche a dare una mano ai negozi di prossimità, sempre più sotto pressione per la concorrenza dei centri commerciali e delle vendite online”. “In particolare, mi è dispiaciuta la scarsa risposta all’iniziativa dei giochi del tempo passato, di venerdì 19, organizzata in una zona non centrale proprio per portare l’attenzione e vivacizzare anche le zone periferiche”.

Il successo della Vittuone Summer Street Food viene sottolineato anche dalla sindaca Laura Bonfadini, che rimarca come il tutto non abbia avuto costi per il Comune e come “E…state a Vittuone” abbia ancora parecchie frecce al suo arco tra fine agosto e inizio settembre.

Venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre la stessa organizzazione “Arte 74” che ha portato a Vittuone la Summer Street Food proporrà la “Summer Beer Fest” al Parco Lincoln, festa della birra con “street food” e musica dal vivo fino alle 24 di ogni sera. Dal 2 all’8 settembre, poi, sarà la volta di “E…state Sport”, sempre al Parco Lincoln, con presentazioni ed esibizioni dimostrative delle Associazioni sportive vittuonesi. Infine, sabato 7 settembre, con inizio alle 21, ancora al Parco Lincoln, concerto di chiusura della rassegna estiva. Che come lo scorso anno vedrà protagonista la “Maxentia Big Band” con un programma dedicato a due grandi della musica da film (e non solo) italiana: Nino Rota ed Ennio Morricone.

