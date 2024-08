'Anguria party'

Alla prima edizione, promette di fare subito centro. Sarà uno dei frutti estivi per eccellenza, cioè l'anguria, a salire in passerella venerdì 2 agosto alle 21.

Alla prima edizione, promette di fare subito centro. Sarà uno dei frutti estivi per eccellenza, cioè l'anguria, a salire in passerella venerdì 2 agosto alle 21 in piazza Lombardia a Busto Garolfo. Una serata rinfrescante e, al tempo stesso, commemorativa. A offrire gratuitamente il frutto verde e rosso sarà infatti l'Emporio Carni Bombari che vuole così festeggiare i quarant'anni di attività e il suo riconoscimento come attività storica da parte della Regione. L'iniziativa si svolge in collaborazione con la Pro Loco.

