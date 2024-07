Amaga e 'Leo Club': raccolta medicinali per l'Ucraina

“Amaga SpA è prima di tutto una Multiutility al servizio dei suoi cittadini, la cui funzione sociale fa parte del suo Dna. Pertanto, abbiamo aderito fin da subito con entusiasmo, attraverso le nostre due Farmacie, alla meritoria iniziativa lanciata dai Leo Club di Abbiategrasso a sostegno della martoriata popolazione ucraina che continua a vivere in una situazione di estrema difficoltà”.

Con queste parole il presidente Piero Bonasegale commenta la raccolta di medicinale avviata in questi giorni all’interno dei due presidi farmaceutici di Viale Mazzini e Via Novara.

La campagna attivata dalla costola giovanile dei Lions Club è su scala nazionale e grazie alla collaborazione dei ragazzi del Leo Club locale, sono stati installati dei recipienti presso le Farmacie, dove è possibile donare farmaci di cui donne, uomini, bambini e anziani hanno estremo bisogno.

I medicinali raccolti saranno spediti attraverso container al centro medico Rafail di Odessa, al centro medico del villaggio di Partizanske e a quello di Kyselivka.

Questi centri sono gestiti dalla dottoressa Snizhana, contatto ad Odessa per conto del Leo Club durante le missioni umanitarie.

“Siamo certi - conclude il Presidente Bonasegale - che la città di Abbiategrasso si dimostrerà ancora una volta solidale prestando il suo prezioso contributo. Da parte nostra ci teniamo in particolar modo a far arrivare forte questo messaggio di aiuto e di speranza a sostegno della popolazione ucraina”.

