PPI Abbiategraso: dal 1 luglio orario estivo

Tramite nota, il punto di primo soccorso di Abbategrasso comunica la rimodulazione oraria estiva.

Si comunica che dal 1 luglio al 15 settembre il Punto di Primo Intervento (P.P.I.) dell'Ospedale di Abbiategrasso sarà aperto dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Dal 16 settembre, il Punto di Primo Intervento tornerà nuovamente al consueto orario di accesso dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Questa misura, resa necessaria dall'attuale organico disponibile, consentirà al personale medico e infermieristico di fruire delle ferie estive, come previsto dai contratti collettivi.

Si ricorda che sul territorio di riferimento è sempre presente il DEA di I° livello

dell'Ospedale di Magenta. A partire dal prossimo mese di settembre, a seguito delle procedure concorsuali espletate, è già prevista l’assunzione di nuovo personale medico ed infermieristico per rafforzare l'organico già presente. “L'impegno è di potenziare gradualmente l'organico dell'Ospedale 'C. Cantù', per migliorare i servizi ai cittadini del territorio" ha dichiarato Francesco Laurelli, Direttore Generale dell'ASST Ovest Milanese ”Da settembre sono in programma ulteriori attività ambulatoriali e di ricovero per rafforzare l’offerta sanitaria di Abbiategrasso”.

