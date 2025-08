"Che ne è della linea 15 di Biciplan?"

Che ne è della realizzazione della linea 15 di Biciplan della Città Metropolitana? Il consigliere comunale della Lega ed ex sindaco Massimo Cozzi interviene sulla vicenda denunciando che "i cantieri sono fermi e l'opera è bloccata".

Che ne è della realizzazione della linea 15 di Biciplan della Città Metropolitana? Il consigliere comunale della Lega ed ex sindaco Massimo Cozzi interviene sulla vicenda denunciando che "i cantieri sono fermi e l'opera è bloccata". La situazione dei lavori del tratto che dovrebbe congiungere Milano a Busto Arsizio e attraversare anche Nerviano, spiega Cozzi, "sta suscitando crescente preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni locali". E questo perché, "nonostante le ordinanze di chiusura e le promesse di avanzamento, i cantieri risultano fermi e la scarsa trasparenza sull'opera genera interrogativi , soprattutto in vista del periodo autunnale". Se il consigliere metropolitano della Lega Cristian Colombo si era interessato per portare la questione all'attenzione del Consiglio di Città Metropolitana, Cozzi l'ha invece portata sui banchi dell'assise nervianese. "Nonostante un'ordinanza di chiusura della pista ciclabile sull'alzaia del Canale Villoresi- spiega quest'ultimo - per consentire i lavori di Cambio Linea 15 , non è stata riscontrata alcuna presenza di lavoratori sul cantiere. Per non farci mancare nulla, una successiva ordinanza dal 24 luglio 2025 al 30 novembre 2025 ha istituito il divieto di sosta e il restringimento della carreggiata sulla Statale del Sempione autorizzando di fatto un nuovo cantiere senza che il precedente sia stato completato, aggravando una situazione già critica per il traffico locale". Colombo, dal canto suo, ha chiesto a Città Metropolitana "chiarezza e tempestività" evidenziando la rilevanza dell'opera per il tessuto urbanistico e della mobilità dell'area. "E' urgente- spiega - che Città Metropolitana e le imprese coinvolte riaviino i cantieri, condividendo con i territori le tempistiche e le modalità , soprattutto considerando che il tracciato attraversa anche centri cittadini densamente popolati come quelli di Nerviano e Rho dove l'impatto dei cantieri sarà davvero significativo".

