Piscina: riqualificazione energetica

La somma pervenuta è di tutto rispetto: 73 mila euro. Il Comune di Busto Garolfo ha ottenuto dal Gse (Gestore Servizi Energetici) un contributo per la riqualificazione energetica della piscina comunale, molto frequentata da persone di tutte le età sia per i corsi sia per il nuoto libero. Un ottimo risultato che mette il sorriso sulle labbra al sindaco Giovanni Rigiroli. "Il progetto di riqualificazione energetica - dice in una nota - ha già beneficiato di circa 350 mila euro di contributi a fondo perduto da parte di Regione Lombardia e ora da Gse ha ottenuto un ulteriore riconoscimento economico che certifica, se ancora ce ne fosse bisogno, la sostenibilità economico- ambientale dell'intervento che è in fase di realizzazione". I lavori di riqualificazione saranno ultimati entro autunno e, aggiunge Rigiroli, "Le misure di efficientamento porteranno benefici a livello di consumi, di costi e di emissioni inquinanti".

